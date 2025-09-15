‘Luka je izvanredan igrač, ali i skroman dečko. Veliki šampion’

Luka Modrić (40) odigrao je sjajnu utakmicu protiv Bologne u trećem kolu Serie A.
Pogotkom za pobjedu 1:0 upisao je svoj prvi gol u dresu Milana, a uz to je kontrolirao sredinu terena i zasluženo ponio priznanje za igrača utakmice. Nakon susreta pohvalio ga je i trener Milana Massimiliano Allegri:
“Luka je izvanredan igrač i užitak ga je gledati, ali je i skroman dečko, poput velikog šampiona. On unaprijed zna gdje će lopta otići i ima takvu sjajnu tehniku”, rekao je Allegri, a onda se osvrnuo na igru cijelog veznog reda, kojeg uz Modrića čine Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek i Adrien Rabiot:
“To su igrači s takvim karakteristikama da se puno kreću, što je potrebno kada vas protivnik pokušava markirati. Kretanje je važno”, izjavio je trener Milana.
Igrač utakmice, Luka Modrić, nakon pobjede Milana je izjavio:
“Nadam se da mi ljudi više neće spominjati godine. Bio je to dobar potez, Ale (Saelemaekers) mi je dao sjajnu loptu i bilo je lako zabiti, više je to bila njegova asistencija nego moja završnica. Mislim da se cijela momčad dobro borila, utakmicu po utakmicu siguran sam da ćemo biti sve samopouzdaniji, a kada se igrači vrate, kada se bolje upoznamo, bit ćemo bolji.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!