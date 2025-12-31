Inter odustaje od Valinčića? Žele vratiti iskusnog Portugalca koji igra na Bliskom istoku

Podijeli :

AP Photo/Luis Vieira via Guliver Images

Talijanski Inter našao se u potrazi za novim rješenjem na poziciji desnog beka nakon teške ozljede nizozemskog reprezentativca Denzela Dumfriesa. Umjesto da pruži priliku mlađim opcijama, među kojima je i Dinamov Moris Valinčić, milanski klub ozbiljno razmatra povratak iskusnog Joãa Cancela.

Portugalac je prošlog ljeta prešao iz Manchester Cityja u Al-Hilal za 25 milijuna eura, no u Saudijskoj Arabiji nije ispunio očekivanja. Kako navodi Fabrizio Romano, njegov boravak na Bliskom istoku bliži se kraju, a Inter se trenutačno nameće kao jedan od glavnih kandidata za njegov povratak u europski nogomet. U igri su i Barcelona te Juventus, koji su već stupili u kontakt s njegovim agentom, pa je borba za potpis i dalje otvorena.

Cancelo bi se dobro uklopio u Interov sustav s trojicom stopera, gdje bi svojim iskustvom i kvalitetom mogao značajno doprinijeti igri i smanjiti obrambene slabosti. Tijekom bogate karijere nastupao je za Benficu, Valenciju, Juventus, Manchester City, Bayern i Barcelonu, a za portugalsku reprezentaciju upisao je 64 nastupa. Njegova trenutačna tržišna vrijednost procjenjuje se na oko 10 milijuna eura.

Inter je završio 2025. godinu na vrhu Serie A, ali s vrlo tijesnom prednošću ispred Milana i Napolija. Pred momčadi su zahtjevni izazovi na domaćoj i europskoj sceni, uključujući oglede s Arsenalom i Borussijom Dortmund u Ligi prvaka, zbog čega bi dodatno pojačanje moglo imati ključnu ulogu u nastavku sezone.