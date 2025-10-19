Šego je imao samo jednu riječ za Rebićevu asistenciju: ‘Savršenstvo’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk je svladao Istru u Puli u desetom kolu HNL-a. Uvjerljivi su Splićani bili bolji i slavili s konačnih 3:0. Nakon utakmice je strijelac dva pogotka Michele Šego dao izjavu za klupski Hajduk Digital TV.

“Mislim da smo se cijeli tjedan stvarno dobro pripremali. Sve što smo planirali, to smo i ostvarili i idemo sretni kući”, započeo je Michele Šego.

Kako je bilo igrati na neuobičajenoj poziciji “deveteke”?

“Pa dogodilo se prije tri godine. Bilo je dobro. Igrao sam to praktički cijeli život i nije mi strano igrati sve tri pozicije u napadu tako da je bilo dobro.”

Bilo je lakše igrati kad vam Rebić udijeli onakvu asistenciju.

“Savršenstvo. Dobra kontra, Ante je dobro povukao, odlično me pronašao i dobro je ispalo.”

Koliko je teško ostati smiren nakon dugog prekida?

“Ne možemo puno tu. Kako sudac odluči, tako će i biti. Nisam ni znao što se provjerava. Najbitnije da je gol vrijedio.”

Zato je drugi gol bio pravi golgeterski.

“Moji najbliži znaju koliko sam puta rekao ‘da se bar meni ovako odbije’. Bogu hvala to se danas i dogodilo. Htio bih reći da ona proslava cijele ekipe nije bila provokacija prema navijačima Istre, nego je to nešto što sam napravio protiv Gorice i Osijeka.”