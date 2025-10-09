Sanchez poslao zanimljivu poruku igračima: ‘Ne trenira se za novac, on je posljedica nečeg drugog’

Podijeli :

HNK Rijeka

Victor Sanchez je u prošlom kolu upisao prvu prvenstvenu pobjedu na klupi Rijeke.

Reprezentativnu pauzu će Španjolac iskoristiti za uigravanje aktualnog hrvatskog prvaka, a razgovarao je i s Novim listom o stanju u momčadi.

“Otkad sam došao svi su radili na isti način, imali isti tretman i iste šansu da se istaknu na treninzima te pokažu kako su spremni odgovoriti mojim zahtjevima. Pa u prve dvije utakmice određenu su minutažu dobili svi. Odmah. Mislim da su jedini izuzeci bili ozlijeđeni Kreilach i Škorić te mladi Bodetić.

Imamo jako puno igrača, 31 je u prvoj momčadi. Ja odlučujem o tome tko će na teren, tko na klupu, a tko na tribinu. Onima koji ne igraju ili će u budućnosti igrati manje mora biti jasno da moraju pokazati više kako bi me natjerali da promijenim odluku o početnom sastavu”, rekao je trener Rijeke i onda poslao zanimljivu poruku navijačima i igračima:

“Prvo: navijači, hvala vam na podršci. Sinergija igrača i navijača je najdivniji dio nogometa, sreća nakon pobjeda, zajednička sreća, zahvalnost što smo dio Rijeke. Drugo: igrači, vi morate trenirati i igrati upravo za te trenutke, pobjednička slavlja s vašim ljudima koji vas bodre i koji su vam zahvalni, a ne za novac koji će kad-tad doći upravo kao posljedica tih slavlja”.