Sanchez: Napokon smo uzeli pobjedu koju smo zaslužili i u ranijim susretima

Rijeka je u devetom kolu SuperSport HNL-a pobijedila 3:1 na gostovanju kod Gorice
Momčad s Rujevice je tako prekinula negativan niz u kojem je bila bez prvenstvenog slavlja još od prvog kola, a ujedno je to bila i prva pobjeda za Victora Sancheza na klupi Riječana.
“Sretan sam, najviše zbog igrača i navijača. Ove prve četiri utakmice bile su vrlo teške, a sada smo napokon uzeli pobjedu koju smo zaslužili i u ranijim susretima. Pokazali smo konzistentnost i vjeru. Primili smo opet lagan gol, ali važno je da su momci izbacili negativan pritisak i pokazali karakter”, rekao je Sanchez pa se osvrnuo na debitanta Thaqija:
“Vrlo sam zadovoljan njegovim debijem. Od prvog dana vidi se njegov potencijal i hrabrost koju tražimo od svih igrača. Bio je prijetnja, dobro reagirao i u obrani, i drago mi je zbog njega. Slijedi pauza, igrači će se malo odmoriti i isključiti od nogometa, a zatim ćemo se fokusirati na pripreme za nastavak prvenstva. Planiramo i kondicijska testiranja kako bismo imali što bolji uvid u njihovo stanje i mogućnosti.”
