Salah sprema senzacionalan transfer! Možda ćemo ga gledati na Sport Klubu

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AP Photo/Mosa'ab Elshamy via Guliver

Mohamed Salah i Beşiktaş vode ozbiljne pregovore, tvrde turski mediji.

Egipatski napadač nedavno je napustio Liverpool nakon devet vrlo uspješnih godina te je u potrazi za novim klubom.

Iako se očekivalo da će karijeru nastaviti u Saudijskoj Arabiji, mogao bi iznenaditi i preseliti u Tursku.

Beşiktaş je Salahu poslao unosnu ponudu. Iako je financijski slabija od onih koje mu nude klubovi iz Saudijske Arabije, Egipćanin je iz nekoliko razloga spreman pregovarati s turskim velikanom.

Glavni razlog je taj što još ne želi napustiti europski nogomet. Smatra da će za odlazak u Saudijsku Arabiju imati vremena i za dvije ili tri godine.

Turski novinar Yağız Sabuncuoğlu tvrdi da je Salah pristao smanjiti svoje financijske zahtjeve te da je njegov odvjetnik već stigao u Istanbul kako bi dogovorio preostale detalje ugovora.

“Beşiktaş je uputio svoju prvu ponudu Mohamedu Salahu. Na početnom sastanku Salah, koji je tražio godišnju plaću od 15 milijuna eura, smanjio je svoje zahtjeve kako bi se pridružio Beşiktaşu. Igračev odvjetnik stigao je u Istanbul. Još uvijek ne znamo gdje će Salah nastaviti karijeru, ali mogli bismo to vrlo brzo doznati”, objavio je turski novinar, aludirajući na skorašnji dogovor.

Preostaje vidjeti kako će se situacija razvijati i hoće li Salah doista iznenaditi nogometnu javnost prihvaćanjem ponude Beşiktaşa.