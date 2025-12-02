Šafarić otkrio: ‘Petar Bočkaj se vratio u puni trening, ali moramo biti oprezni’

Podijeli :

NK Varaždin

U srijedu od 17 sati u utakmici osmine finala Hrvatskog kupa sastaju se Varaždin i Osijek.

Susret je najavio trener Varaždina, Nikola Šafarić.

“Mogu reći da sam malo zadovoljniji s fazom napada nego prošle godine, ali nekad malo posustanemo u fazi obrane. Sigurno da nam je utakmica u Splitu digla samopouzdanje i vjeru u sebe i svoje mogućnosti, što stalno i govorim – da smo dobra momčad. Moramo jednostavno svaku utakmicu biti maksimalno fokusirani i pripremljeni kako bismo ostvarili dobar rezultat jer mala je razlika između svih momčadi. Tako će biti i u ovoj utakmici”, rekao je Šafarić u uvodu.

Otkrio je da su se vratili Roberto Punčec i Petar Bočkaj.

“Sad je situacija u kojoj moramo promijeniti nekoliko igrača, zbog svježine. Neki igrači vratili su se nakon ozljeda, neke još uvijek vraćamo, ali proširio nam se kadar i to me veseli. S nekim igračima dobili smo širinu u Splitu tako da imamo slatke brige”, rekao je i dodao:

“Punčec je trenutačno možda malo spremniji, no Bočkaj je ušao u puni trening i vidjet ćemo kad ćemo ga i koliko koristiti. Znamo da moramo biti oprezni s njim, ali išli smo postepeno što se tiče njegove rehabilitacije. Bitno je da se on dobro osjeća i u dogovoru s njim ćemo računati i s minutažom.”