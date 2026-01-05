Ruben Amorim više nije trener Manchester Uniteda

Engleski nogometni velikan Manchester United u ponedjeljak je objavio da je uručio otkaz treneru Rubenu Amorimu (40), koji je bio na kormilu kluba od studenoga 2024.
“Dok se Manchester United nalazi na šestom mjestu Premier lige uprava kluba nevoljko je odlučila da je pravo vrijeme za promjene. To će nam dati najbolju priliku za što bolji plasman u Premier ligi”, priopćeno je iz Manchester Uniteda.
Amorim je na kormilo kluba s Old Trafforda stigao kao uspješni trener Sportinga, s kojim je dva puta bio prvak Portugala (2020/21, 2023/24). No, u Unitedu su njegovi rezultati bili daleko ispod očekivanja.
Prošlu sezonu United je pod Amorimovim vodstvom završio na 15. mjestu Premier lige s 42 boda, što je najlošiji bodovni rezultat još od sezone 1973–74., kada su ispali u drugu ligu. Mogao je sezonu spasiti osvajanjem Europske lige, što bi klubu donijelo plasman u Ligu prvaka, ali u finalu je United poražen 0-1 od Tottenhama.
United je na šestom mjestu Premier lige, a za vodećim Arsenalom zaostaje 17 bodova. U posljednjih 11 susreta u svim natjecanjima “Crveni vragovi” upisali su tek tri pobjede.
Portugalski trener preuzeo je Manchester United 11. studenoga 2024., stigavši iz lisabonskog Sportinga. Momčad je vodio u ukupno 63 utakmice, upisavši 25 pobjeda, 15 remija i 23 poraza. Posljednji put s klupe je predvodio United jučer, u remiju 1:1 protiv Leedsa u 20. kolu Premier lige. Presudan je bio sukob s upravom, odnosno njegov javni istup upućen klupskim čelnicima.
