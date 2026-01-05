Ruben Amorim više nije trener Manchester Uniteda

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Engleski nogometni velikan Manchester United u ponedjeljak je objavio da je uručio otkaz treneru Rubenu Amorimu (40), koji je bio na kormilu kluba od studenoga 2024.

“Dok se Manchester ​United nalazi na šestom mjestu Premier lige uprava kluba nevoljko je odlučila da je pravo vrijeme za promjene. To će nam dati najbolju priliku za što bolji plasman u Premier ligi”, priopćeno je iz Manchester ​Uniteda.

Amorim je na kormilo kluba s Old Trafforda stigao kao uspješni trener Sportinga, s kojim je dva puta bio prvak Portugala (2020/21, 2023/24). No, u Unitedu su njegovi rezultati bili daleko ispod očekivanja.

Prošlu sezonu United je pod Amorimovim vodstvom završio na 15. mjestu Premier lige s 42 boda, što je najlošiji bodovni rezultat još od sezone 1973–74., kada su ispali u drugu ligu. Mogao je sezonu spasiti osvajanjem Europske lige, što bi klubu donijelo plasman u Ligu prvaka, ali u finalu je United poražen 0-1 od Tottenhama.

United je na šestom mjestu Premier lige, a za vodećim Arsenalom zaostaje 17 bodova. U posljednjih 11 susreta u svim natjecanjima “Crveni vragovi” upisali su tek tri pobjede.

Portugalski trener preuzeo je Manchester United 11. studenoga 2024., stigavši iz lisabonskog Sportinga. Momčad je vodio u ukupno 63 utakmice, upisavši 25 pobjeda, 15 remija i 23 poraza. Posljednji put s klupe je predvodio United jučer, u remiju 1:1 protiv Leedsa u 20. kolu Premier lige. Presudan je bio sukob s upravom, odnosno njegov javni istup upućen klupskim čelnicima.