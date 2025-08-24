Rožman: Neće nas gol, prvo poluvrijeme nas je sasjeklo

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Suigračima pokušavamo dati malo više samopouzdanja. Već sam par puta rekao, pokazali smo da smo blizu, ali još nismo tamo i nismo napravili dobar rezultat. Iduća utakmica je u gostima protiv Lokomotive, idemo na pobjedu i želimo napadati, tako ćemo igrati dok sam ovdje."

Nakon dvoboja trener Osijeka, Simon Rožman stao je pred kamere MAX Sporta

: “Čestitam Hajduku na pobjedi. Za nas tek sad počinje prvenstvo, imali smo težak raspored, mislim da smo na svim utakmicama pokazali da smo blizu. Treba nam veća smirenost i kvaliteta u završnici. Odigrali smo lošije prvo poluvrijeme, gol nas je sasjekao. U drugom je to bilo dobro, stisnuli smo ih, ali nismo zabili, a oni jesu i kaznili su nas. Zato smo tu gdje jesmo.

Imamo situaciju da idemo sami prema golu, Šopov ne zabije i odmah primimo gol na drugoj strani, već sam sve to ukalkulirao u glavu. Za nas prvenstvo tek kreće, nismo još na razini najboljih momčadi. Lijeva strana jako dobro funkcionira, htjeli smo staviti Čolinu na krilo jer je dobar dribler. Ne tražim alibi, htio sam postaviti iskusniju momčad i postići ravnotežu. Svaki gol bi nam dao više slobode i zamaha.

Suigračima pokušavamo dati malo više samopouzdanja. Već sam par puta rekao, pokazali smo da smo blizu, ali još nismo tamo i nismo napravili dobar rezultat. Iduća utakmica je u gostima protiv Lokomotive, idemo na pobjedu i želimo napadati, tako ćemo igrati dok sam ovdje.”