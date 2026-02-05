Ronaldo nastavlja bojkot, propušta i drugu utakmicu

Podijeli :

Ellan Mad Nexpher Images via Guliver

Cristiano Ronaldo nastavlja svoj bojkot i propustit će drugu uzastopnu utakmicu za Al Nassr.

Slavni Portugalac nezadovoljan je svojim statusom kod Saudijskog investicijskog fonda, koji upravlja svim klubovima i koji, prema Ronaldovu mišljenju, favorizira Al Hilal.

Ako se situacija ne promijeni, Ronaldo će unatoč golemim primanjima napustiti Saudijsku Arabiju. Kap koja je prelila čašu bio je prelazak Karima Benzeme iz Al Ittihada u Al Hilal.

Ronaldo je objavio fotografiju s momčadskog treninga, no na službenom X (bivšem Twitter) profilu Al Nassra Portugalac se ne pojavljuje na fotografijama s trenerom Jorgeom Jesusom i suigračima.

Portugalac je u Al Nassr stigao 2022. godine.