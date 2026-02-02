Ronaldo je odbio igrati za Al Nassr? Evo zašto je navodno nezadovoljan

Podijeli :

Portugalska zvijezda nije zadovoljna.

Kapetan Al Nassra, Cristiano Ronaldo, navodno je odbio nastupiti u prvenstvenoj utakmici protiv Al Riyada.

Prema pisanju više izvora, uključujući portugalsku A Bolu i ESPN, Cristiano Ronaldo je izrazito nezadovoljan načinom na koji se vodi klub te odnosom Saudijskog fonda za javna ulaganja (PIF) prema Al Nassru.

Nije zadovoljan jer je u ovom prijelaznom roku Al Nassr doveo samo 21-godišnjeg iračkog veznjaka Haydeera Abdulkareema, dok istodobno izravni konkurenti, ponajprije Al Hilal dovode skupa pojačanja.

Ta razlika, ističu izvori bliski klubu, posebno je pogodila portugalskog napadača jer pokazuje nejednak tretman klubova koji su formalno pod istim upravljačkim okvirom.

Al Hilal bi trebao dovesti i Ronaldovog bivšeg suigrača, iz Al Ittihada navodno stiže Karim Benzema.

Ronaldo je ove sezone postigao 17 golova i drugi je strijelac lige, dok Al Nassr dijeli drugo mjesto s 43 boda, koliko ima i Al Ahli. Vodeći Al Hilal ima tri boda prednosti.