Ronaldo iskreno: ‘Znate koji su moji ciljevi’

Najbolji strijelac portugalske reprezentacije 40-godišnji Cristiano Ronaldo izjavio je da će o prestanku igranja razmišljati kada ostvari cilj, odnosno skupi tisuću golova u karijeri.

Ronaldo je u subotu zabio dva pogotka za svoj Al Nassr u pobjedi 3:0 protiv Al Akhdouda u nogometnom prvenstvu Saudijske Arabije. Tako je stigao do 956 golova u dosadašnjoj karijeri te mu nedostaje 44 golova da bi ostvario cilj.

“Nije lagano, ali ja sam vrlo motiviran i pun strasti. Nije važno gdje igram, da li u Europi ili na Bliskom Istoku. Uvijek uživam u nogometu i želim još igrati. Znate koji su moji ciljevi, osvajati trofeje i doći do tisuću golova. Ako ne bude ozljeda sigurno ću stići do brojke od tisuću golova”, izjavio je Ronaldo, koji od siječnja 2023. nosi dres Al Nassra, a ovog ljeta je produžio ugovor do lipnja 2027. godine.

Ronaldo je najbolji strijelac u povijesti Real Madrida sa 450 golova. Sa 143 gola rekorder je i portugalske reprezentacije. Također, jedini je nogometaš koji je u dresu četiri kluba prešao granicu od sto pogodaka (Manchester United, Real Madrid, Juventus i Al Nassr).

