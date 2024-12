‘Ronaldo ima još dva cilja. Želi postići tisuću golova, ali ovo ga još više motivira’

Podijeli :

AP Photo/Luis Vieira via Guliver

Cristiano Ronaldo u svojoj je bogatoj karijeri osvojio čak pet Zlatnih lopti, europski naslov s Portugalom, s klubovima osvojio sve što se moglo osvojiti te probio granicu od 900 postignutih golova.

Iako Portugalac ima 39 godina, trener Rene Meulensteen koji je dio karijere proveo u Manchester Unitedu, otkrio je koje još ciljeve Ronaldo ima.

Navodi tako da sigurno želi postići tisuću golova u svim utakmicama, dok je drugi cilj zaigrati sa svojim 14-godišnjim sinom koji trenutno igra u nogometnoj školi saudijskog Al Nassra.

“Sto posto on to želi. Možda mu je to i motivacija za rad. Davno sam rekao, on neće otići poput svijeće koja sporo sagorijeva, ali postoji trenutak kod svih u kojem se dogodi nešto što te približi kraju, htio ti to ili ne. No, on je u formi, pazi na sebe i kladio bih se da bi želio igrati uz sina“, rekao je Meulensteen.