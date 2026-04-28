Hrvatski stolnotenisači i stolnotenisačice pobjedama otvorili Svjetsko ekipno prvenstvo

Guliver Images

Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija otvorila je nastup na Svjetskom ekipnom prvenstvu u Londonu 3-1 pobjedom protiv Luksemburga, dok su djevojke porazile Argentinu s 3-0.

Hrvatski stolnotenisači otvorili su SP pobjedom protiv Luksemburga s 3-1, dok je u drugom susretu iz skupine Srbija pobijedila Katar s 3-0.

Fenomenalna priča iz Engleske: Žena osvojila profesionalni muški turnir u pikadu

U prvom meču Frane Kojić je izgubio od Maela van Dessela s 1-3 (12-10, 8-11, 8-11, 8-11). Izjednačio je Tomislav Pucar pobjedom 3-1 (11-7, 9-11, 12-10, 11-5) protiv Luke Mladenovića. Andrej Gaćina je porazio Aarona Sahra s 3-0 (11-4, 11-9, 11-3), dok je Pucar svladao Van Dessela s 3-0 (11-4, 11-6, 11-8). U drugom kolu Hrvatska će odmjeriti snage protiv Srbije, a u trećem kolu protiv Katra.

Djevojke su otvorile turnir pobjedom 3-0 protiv Argentine.

Bodove za Hrvatsku osvojile su Hana Arapović, Lea Rakovac i Ivana Malobabić.

Arapović je pobijedila Anu Codinu s 3-1 (8-11, 11-9, 11-5, 11-5), Rakovac je slavila s 3-0 (12-10, 11-8, 11-2) protiv Camile Arguelles, dok je Malobabić bila bolja od Alme Marcial s 3-0 (11-3, 13-11, 11-5). U drugom susretu Italija je s 3-0 pobijedila Tursku.

U drugom kolu hrvatska ženska vrsta igrat će protiv Italije, a u posljednjem kolu protiv Turske.