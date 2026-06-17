Ronaldo i Portugal kiksali protiv afričke reprezentacije koja na SP-u nije bila 52 godine

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(AP Photo/Ashley Landis) via Guliver Image

Uoči utakmice Hrvatske i Engleske, na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi odigrana je utakmica prvog kola skupine K između Portugala i DR Konga. Iako je Portugal vodio s 1:0, afrička reprezentacija izvukla je pozitivan rezultat te je remizirala 1:1 u svom povratku na Mundijal.

Poveo je Portugal u šestoj minuti golo Joaa Nevesa na asistenciju Pedra Neta. Omaleni veznjak PSG-a ponovno je zabio glavom te je pokazao da u skoku ipak nije bitna samo visina.

Portugalci ipak nisu uspjeli zadržati prednost do kraja poluvremena jer je na sveopće oduševljenje publike u Houstonu Yoane Wissa zabio u posljednjim sekundama prvog dijela. Njega je preciznim ubačajem pronašao Arthur Masuaku, a napadač Newcastlea potom je glavom pogodio za 1:1 nakon prvih 45 minuta.

U drugom poluvremenu je reprezentacija s Pirinejskog polouotoka napadala afričku reprezentaciju koja na Mundijalu nije bila od 1974. godina, a tada su nastupali pod imenom Zair, a ne DR Kongo. Međutim, Cristiano Ronaldo i društvo nisu uspjeli doći do pobjede i upisali su kiks već u prvom kolu Svjetskog prvenstva.

DR Kongu ovo je ujedno i prvi povijesni bod na Svjetskom prvenstvu jer 1974. su upisali tri poraza od Škotske, Jugoslavije i Brazila.

Večeras od četiri sata nakon ponoći će se odigrati druga utakmica skupin K. Kolumbija će igrati protiv azijskog debitanta Uzbekistana čiji je izbornik Fabio Cannavaro.