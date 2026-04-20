Romano: Jedna će stvar biti presudna da Modrić i iduće sezone ostane u Milanu

REUTERS/Ciro De Luca via Guliver

Milan je u nedjelju slavio 1:0 na gostovanju kod Verone, a Modrić je još jednom bio u središtu zbivanja.

Hrvatski veznjak krenuo je od prve minute i ponovno pokazao koliko znači ovoj momčadi. Do kraja sezone Serie A i njegove prve u dresu Milana dijeli ga još pet utakmica. Još je pitanje hoće li i iduće sezone igrati u Milanu.

Najpouzdaniji stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio je da Modrić prije moguće odluke o ostanku želi konkretna jamstva oko ambicija Milana u sljedećoj sezoni.

“Prije svega, moramo naglasiti da Lukin ugovor već uključuje jednostranu opciju, tako da nisu potrebni dodatni pregovori kako bi se eventualno finalizirao ostanak hrvatskog igrača u Milanu”, poručio je Romano pa dodao:

“U klubu su povučeni svi potrebni potezi, i na razini uprave i kroz uvjeravanje od strane suigrača. Svi žele da ostane u Milanellu, svi guraju da Modrić odigra još jednu sezonu, i to se nije promijenilo unatoč lošijim rezultatima momčadi.”

Problem nije ni novac ni želja za ostankom, nego sportski projekt.

“Klub, stručni stožer i igrači ne mijenjaju mišljenje i žele da Luka ostane, ali ovdje nije riječ o financijama ni o želji, nego o drugim stvarima. Modrić želi biti siguran da će Milan sljedeće sezone igrati u Ligi prvaka“, rekao je Romano.

Posebno je istaknuo i Modrićev odnos s trenerom Massimilianom Allegrijem.

“Ima vrlo snažan odnos s Massimilianom Allegrijem i međusobno se iznimno cijene. No mora se uzeti u obzir i konkurentnost ove momčadi jer je Modrić vrlo ambiciozan i očekuje da klub treneru osigura kadar dostojan Milanova imena, posebno ako će igrati europsko natjecanje.”

Romano tvrdi da je Milan Modriću dao potpuno otvorene ruke.

“Milan radi svoj dio posla i dao je Modriću carte blanche – kad god poželi, može potpisati. Vlada veliki optimizam, a ključ svega je upravo konkurentnost momčadi”, zaključio je.