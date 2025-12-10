Robert Prosinečki preuzeo 104. reprezentaciju svijeta

Podijeli :

xxJosipxBandicx/xCROPIXx jb_hvatska_cg24-080925 via Guliver Image

Robert Prosinečki (56) započinje novo poglavlje u trenerskoj karijeri. Legendarni hrvatski nogometaš i iskusni stručnjak imenovan je novim izbornikom reprezentacije Kirgistana, potvrdio je tamošnji nogometni savez.

Prosinečki je potpisao jednogodišnji ugovor, uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu. U ugovor je uključena i dodatna opcija nastavka suradnje na još tri godine, ali pod uvjetom da reprezentacija ostvari zapažen rezultat na Azijskom kupu 2027.

Predsjednik Kirgistanskog nogometnog saveza Kamčibek Tašijev istaknuo je zadovoljstvo postignutim dogovorom. Naglasio je da su pregovori bili brzi i jednostavni te izrazio uvjerenje da će Prosinečki donijeti svježinu, podići razinu igre te unaprijediti rezultate i ukupnu organizaciju reprezentacije.

Kirgistan se trenutačno nalazi na 104. mjestu FIFA-ine ljestvice. Prosinečki na ovu poziciju dolazi nakon što je u rujnu razriješen dužnosti izbornika Crne Gore, a ranije je vodio i reprezentacije Azerbajdžana te Bosne i Hercegovine.