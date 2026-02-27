Riješena vratarska dilema – Dalić odlučio tko će u Americi biti “broj 3”?

Podijeli :

xDamirxKrajacx via Guliver

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije navodno je odlučio koga će na predstojećem turniru u SAD-u pozvati za trećeg vratara.

Izbornik Zlatko Dalić donio je odluku oko vratarske hijerarhije. Treći vratar Hrvatske na predstojećem turniru u SAD-u, a vrlo vjerojatno i na Svjetskom prvenstvu, bit će 25-godišnji Ivor Pandur, član Hull Cityja. Informacija je to koju donosi Večernji list.

Takav rasplet i nije iznenađenje jer se dosadašnji treći vratar, Ivica Ivušić iz Hajduka još oporavlja od ozljede, dok ostali kandidati ove sezone nisu nadmašili Pandurove nastupe.

U konkurenciji su se spominjali Toni Silić, Karlo Letica, koji je već bio na pretpozivu, te Adrian Šemper, koji brani za Pisu, no Dalić u ovom trenutku razmatra isključivo Pandura. Prva dva mjesta među vratnicama i dalje su rezervirana za Dominika Livakovića i Dominika Kotarskog.

Iako još čeka reprezentativni debi – unatoč pozivima za oglede protiv Farskih Otoka (3:1) i Crne Gore (3:2) – Pandur iza sebe ima zapaženu sezonu. U 33 nastupa za Hull primio je 48 pogodaka, što je prosjek od 1,5 golova po susretu, ali s prosječno 3,2 obrane po utakmici dijeli drugo mjesto među vratarima Championshipa po tom kriteriju.

Izbornik i dalje traži optimalno rješenje na poziciji lijevog braniča zbog neizvjesnosti oko oporavka Joška Gvardiola. Prema trenutačnim planovima, tu bi u ožujku, tijekom turneje u SAD-u, trebao zaigrati Josip Stanišić. Takav rasplet otvara prostor za kombinacije na desnoj strani obrane, gdje bi priliku mogli dobiti Kristijan Jakić i Ivan Smolčić. Ipak, u toj rotaciji osjeća se manjak još jednog prirodnog lijevog beka, jer Domagoj Bradarić i Borna Sosa trenutačno nisu u vrhu izbornikovih planova.

Zanimljivo je da će Pandur, kako stvari stoje, postati tek drugi hrvatski reprezentativac koji će na Svjetsko prvenstvo otići kao igrač drugoligaškog kluba. Prije njega to je uspjelo Robert Prosinečki, koji je kao član Portsmoutha nastupio na SP-u 2002. godine.