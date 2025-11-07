‘Rijeka je spletom nesretnih okolnosti nezasluženo izgubila od Dinama, protiv Lincolna su se potrošili’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

U nedjelju od 18.15 sati Varaždin će ugostiti Rijeku u 13. kolu SHNL-a.

Trener Varaždina Nikola Šafarić uvodno je istaknuo kako je Rijeka zahtjevan protivnik koji se, pod vodstvom novog trenera, vidljivo digao u formi.

“Pokazali su to i protiv Osijeka, gdje su dominantno pobijedili, a i protiv Dinama su odigrali odličnu utakmicu, no rekao bih da su spletom nesretnih okolnosti nezasluženo izgubili. Iza njih je europska utakmica, gdje su se sigurno malo potrošili. Jako ih respektiramo, cijenimo i poštujemo, ali moramo nastaviti onako kako smo igrali u Osijeku – pogotovo to prvo poluvrijeme, koje je bilo defenzivno jako dobro”, rekao je trener Šafarić.

Varaždinci već duže vrijeme nisu primili gol…

“U završnici nam je nedostajalo malo odlučnosti i boljih rješenja, ali smo jako dobro izgledali i želimo takvu utakmicu ponoviti i kod kuće – uz, naravno, bolju realizaciju.”

Za kraj je poručio:

“Svi koji će u nedjelju igrati moraju biti na maksimumu ako želimo pobijediti. Bitan je fokus, bitna je priprema – individualna i momčadska, i onda bi sve trebalo biti dobro”, zaključio je Šafarić.