Rebić o ciljevima Hajduka: ‘Želimo što duže izdržati u utrci s Dinamom’

Luka Kolanovic via Guliver

Ante Rebić se u novogodišnjem razgovoru za Hajdukovu televiziju osvrnuo na tijek sezone što se tiče kluba, ali i njega osobno.

“Za sada je sve OK, zadovoljan sam, lijepo su me primili suigrači i svi u Hajduku. Već sam se adaptirao, nije bilo teško jer sam došao doma. Istina, nisam nikad do sada igrao u Hajduku, ali za sada je lijepo. Ciljevi? Nisam ih još ostvario, ali za sada je to da sam fit, da sam spreman i na raspolaganju treneru kako bih svojim primjerom pomogao momčadi i mladim suigračima u Hajduku da vodimo Hajduk prema naprijed”, rekao je pa nastavio:

“Može to i bolje, ali u stvari nije bilo loše. Tu smo, za Dinamom zaostajemo jedan bod, ali od 17 utakmica smo kiksali u njih sedam, to je praktički svaka druga, jasno je da to mora bolje. Emocije? Nije ih bilo baš puno, ali bit će… Možda onaj pokušaj loba za treći gol, to će mi ostati u glavi… Dobra je atmosfera u klubu, veseli me što su mladi igrači zainteresirani za rad, trude se, napreduju iz dana u dan, što se može i vidjeti po njihovim igrama.”

Uzor i ciljevi

“Ovi mlađi ne traže baš savjete, ali vidim da prate moj način rada jer su vidjeli da uz rad dolaze i rezultati. Vidim kod njih određene pomake od kad sam došao do danas. Svlačionica Hajduka je raznolika, ima nas iskusnijih igrača, ima dosta mladih, a i karakterno smo dosta različiti. Ali nadopunjujemo se dobro i sve to funkcionira”, objasnio je Rebić pa nastavio:

“Najdraži period karijere? Period u Milanu mi je bio najljepši s nogometne strane. Igrao sam s najvećima, natjecao se s najboljima. Sam sebi sam dokazao da se mogu nositi na tom nivou. Golovi ili utakmice koje ću pamtiti? Nisam baš vezan za golove i utakmice, ali bilo je dosta lijepih trenutaka”.

Za kraj je otkrio ciljeve za nastavak sezone:

“Ostati što duže zdrav i bez ozljeda, to je prvi i glavni cilj. Na početku sezone me ozljeda udaljila s terena, pa bih to želio izbjeći u nastavku… A kolektivni cilj je da što duže izdržimo utrku s Dinamom i da na kraju pokušamo osvojiti prvenstvo, što svi očekuju.”