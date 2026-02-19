Real se i službeno oglasio oko incidenta: ‘Naš Vinicius ima globalnu podršku’

Podijeli :

AP Photo/Pedro Rocha via Guliver

Vinicius Junior postigao je jedini gol u slavlju Real Madrida protiv Benfice u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka, a susret je obilježio incident njega i Gianluce Prestiannija.

Brazilac je proslavio gol plesom oko korner zastavice, nakon čega je ušao u razmjenu sa spomenutim Prestiannijem koji mu je navodno dobacio rasistički komentar. Sudac je pokrenuo protokol za rasizam, no utakmica se naposljetku nastavila.

O cijeloj se situaciji oglasio i španjolski klub, a njihovu objavu prenosimo u cijelosti: “Real Madrid C. F. objavljuje da je danas UEFA-i dostavio sve dostupne dokaze u vezi s incidentima koji su se dogodili prošlog utorka, 17. veljače, tijekom utakmice Lige prvaka koju je naša momčad igrala u Lisabonu protiv SL Benfice.