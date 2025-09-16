Real već sve dogovorio sa stoperom Liverpoola, iduće ljeto stiže u Madrid?

Engleski prvak Liverpool ovog je ljeta realizirao tri najskuplja ulazna transfera, ali francuski reprezentativni stoper Ibrahima Konate (26) zadao je klupskoj upravi težak udarac odbivši produžiti ugovor. Budući da mu ugovor ističe u lipnju sljedeće godine, to znači da će po završetku ove sezone napustiti Anfield bez odštete.

Španjolski mediji navode da je Konate već dogovorio petogodišnji ugovor s Real Madridom , koji tako nastavlja tradiciju besplatnog dovođenja nogometnih zvijezda (bez odštete). To rade tako što se uspijevaju dogovoriti s igračima koji su u zadnjoj godini ugovora.

To im je uspjelo 1994. godine kada je iz Barce stigao danski veznjak Michael Laudrup. Pet godina kasnije iz Liverpoola su bez odštete dobili bivšeg engleskog reprezentativca Stevea McManamana. Ni za Kyliana Mbappea, jednu od najvećih zvijezda današnjice, Real nije morao platiti niti eura odštete, jer je francuski napadač na Santiago Bernabeu stigao prošle godine iz PSG-a kao slobodan igrač. Ovog ljeta praktično besplatno, za svega deset milijuna eura odštete, još jedan igrač Liverpoola, branič Trent Alexander-Arnold, došao je u “kraljevski klub”.

Konate je na Anfield stigao u ljeto 2021. iz RB Leipziga za 40 milijuna eura. Bio je standardni prvotimac i kod Juergena Kloppa, i kod Arnea Slota.

Liverpool je ovog ljeta potrošio 483 milijuna eura za pojačanja, a najveći dio novca otišao je na tri megatransfera. Za napadača Alexandera Isaka su Newcastleu platili 150 milijuna eura. Veznjak Florian Wirtz, koji je došao iz Bayer Leverkusena, koštao ih je 125 milijuna eura, dok su za napadača Huga Ekitikea (Eintracht Frankfurt) platili 95 milijuna.