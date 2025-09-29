Real putovao 8 sati do Kazahstana pa onda izazvao kaos i razočarao navijače

Podijeli :

xBaguxBlancox/PRESSINPHOTO via Guliver

Nevjerojatan interes za dolazak Kraljevskog kluba u Almaty.

Real Madrid stigao je u Kazahstan na utakmicu protiv Kairata. Riječ je o susretu drugog kola Lige prvaka, koji će biti na programu u utorak, od 18.45 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Kao što se i očekivalo, dolazak jednog od najpopularnijih klubova na svijetu postao je glavni događaj mjeseca u Kazahstanu, činilo se kao da je cijeli grad izašao dočekati Španjolce.

POVEZANO VIDEO / U ludom madridskom derbiju Atletico srušio Real i zadao im prvi poraz!

Međutim, Real se nije pojavio pred navijačima. Momčad Xabija Alonsa stigla je u Kazahstan kasno, oko ponoći po lokalnom vremenu.

Putovanje do Almatyja trajalo je više od osam sati i, sudeći po svemu, nogometaši su bili jako iscrpljeni. Na klupskim fotografijama izgledali su prilično umorno.

U međuvremenu, ispred zračne luke okupila se gomila ljudi, svi su čekali madridsku momčad. Ali nisu ih uspjeli dočekati, Real je izašao kroz VIP zonu i time izazvao val negodovanje među kazahstanskim navijačima.

Ispred VIP zone, međutim, bili su i dežurni navijači, barem su uspjeli vidjeti i ispratiti autobus Kraljevskog kluba.

Real je ubrzo stigao u jedan od hotela u Almayiju. Iako je klub iznajmio sve sobe, masa ljudi se ponovno okupila ispred i u predvorju hotela.

Netko je čak uspio snimiti Kyliana Mbappea kako si nakon dugog leta stavlja obilnu večeru.

I to nije ništa neobično. Stanovnici Almatyja teško da će imati drugu priliku vidjeti Kraljevski klub, u prilog tome ide i činjenica da je svih 23.000 ulaznica za utakmicu protiv španjolske momčadi rasprodano u nekoliko sati.

Podsjetimo da je kazahstanski velikan prodavao ulaznice po cijenama od 11.500 do 38.000 rubalja (od 98 do 324 eura). Unatoč tome, gotovo 200.000 ljudi našlo se u “online redu”. Sada ulaznice više nisu dostupne za slobodnu prodaju, a Kairat je obećao borbu protiv preprodavača.

Jedno je sigurno, u narednim danima pažnja cijelog Kazahstana bit će usmjerena na madridski klub. U prvom kolu Lige prvaka ove dvije momčadi imale su različit učinak, Real je bio bolji od Marseillea (2:1), a Kairat je poražen u gostima kod Sportinga (4:1).