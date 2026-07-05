Real je i službeno doveo četvrto veliko pojačanje za novu sezonu

Real Madrid je potpisao četverogodišnji ugovor s nizozemskim igračem Denzelom Dumfriesom koji dolazi iz milanskog Intera, objavio je španjolski klub u nedjelju.

Financijski detalji ugovora nisu otkriveni, no mediji navode da je Real aktivirao otkupnu klauzulu od 20 milijuna eura (22,9 milijuna dolara) za ovog 30-godišnjaka.

Dumfries nakon pet sezona napušta Inter u koji je došao iz PSV Eindhovena 2021. godine. Nametnuo se kao pouzdan desni bočni igrač, upisavši 207 nastupa za talijanski klub uz 27 pogodaka i 28 asistencija. Ovaj nizozemski reprezentativac osvojio je osam trofeja s Interom, uključujući dva naslova prvaka Serie A i tri naslova pobjednika talijanskog kupa.

Dumfries je poslije Marca Cucurelle, Bernarda Silve i Ibrahime Konatéa četvrto pojačanje Reala koji pokušava ojačati momčad nakon razočaravajuće sezone 2025./26., u kojoj su ostali bez naslova u La Ligi i ispali u četvrtfinalu Lige prvaka.

Dumfries je bio dio nizozemske reprezentacije koja je na Svjetskom prvenstvu ispala od Maroka u šesnaestini finala.