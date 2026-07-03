Real Madrid: Ne želimo Enza Fernandeza

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(AP Photo/Ian Walton) via Guliver Image

Nogometni klub Real Madrid demantirao je potencijalnu kupnju kapetana Chelseaja Enza Fernándeza i istaknuo da nema namjeru slati ponudu londonskom klubu za Argentinca.

Kraljevski klub se čak oglasio i priopćenjem u kojem hvali reprezentativca Argentine, ali i navodi da nije u njihovim planovima.

“U svjetlu izvješća i izjava koje su se pojavile posljednjih dana u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, u vezi s navodnim interesom Real Madrida za Enza Fernandeza, klub želi priopćiti da nije poduzeo nikakav korak, ni izravan ni neizravan, kako bi potpisao argentinskog igrača te, također, nema namjeru poduzeti takvu operaciju”, stoji u priopćenju španjolskog kluba.

Engleski i španjolski mediji prethodnih su dana pisali da je Real spreman platiti 150 milijuna eura za kupnju 25-godišnjeg Argentinca.