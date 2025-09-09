Real i dalje bojkotira Zlatnu loptu: Organizatori otputovali na sastanak u Madrid, evo što su im poručili ‘Kraljevi’

Nastavlja se trakavica između France Footballa i Real Madrida.
Čelnici France Footballa, magazina koji je odgovoran za dodjelu Zlatne lopte, nedavno su otputovali u Madrid na sastanak s upravom Real Madrida kako bi pokušali popraviti odnose nakon što Vinicius Junior prošle godine nije osvojio Zlatnu loptu. Prema pisanju Marce, razgovori su bili napeti i završili bez dogovora o povratku Reala na ovogodišnju dodjelu, navodi engleski Daily Mail.
Sukob datira od prošlogodišnje ceremonije u Parizu, kada je nagradu umjesto Brazilca dobio veznjak Manchester Cityja – Rodri. Vinicius je nakon dvostruke krune u La Ligi i Ligi prvaka slovio za glavnog favorita, čak je pripremio proslavu u Parizu, no trofej mu je izmaknuo. Real je ekspresno reagirao. Povukli su cijelu delegaciju sa svečanosti, a Carlo Ancelotti, Jude Bellingham i Dani Carvajal također nisu preuzeli nagrade koje su im bile namijenjene.
U Madridu vjeruju da je promjena sustava bodovanja namjerno išla na štetu njihovih igrača. U klubu su odluku nazvali ‘povijesnom pljačkom’, a službeni stav glasio je: “Ako Zlatna lopta ne poštuje Real Madrid, ni Real Madrid ne poštuje Zlatnu loptu.”
Organizatori su pokušali uz pomoć UEFA-e smiriti situaciju, no u Realu to vide tek kao još jedan udarac, s obzirom na njihov otvoreni sukob s krovnom europskom nogometnom organizacijom oko Superlige, čiji je najglasniji zagovornik bio upravo prvi čovjek Reala – Florentino Perez.
Vinicius je prošle sezone zabio šest golova u Ligi prvaka i bio ključan u pohodu na ‘trofej s velikim ušima’, dok je Rodri nagrađen zbog naslova s Cityjem i Španjolskom na Euru 2024. Unatoč bogatoj povijesti Reala u izboru (klub drži rekord s 12 dobitnika) odnosi s organizatorima Zlatne lopte nikad nisu bili lošiji, a na horizontu se ne vidi promjena.
Ove godine glavni favorit za nagradu je Ousmane Dembele iz PSG-a, a u konkurenciji su i Mohamed Salah, Lamine Yamal te Kylian Mbappé.
