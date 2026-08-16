VIDEO / Viralne scene legendarnog Turčina, davao je upute poput Dr. Strangea ili radnika na aerodromu

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Jučer je odigrano nekoliko utakmica prvog kola turske Super lige, Kasimpaša je kao domaćin dočekala Trabzonspor i odigrala 1:1.

Utakmicu je definitivno obilježio debi Mo Salaha, ali viralnost je ukrao trener domaćina, legenda turskog nogometa, Emre Belozoglu.

On je u jednom navratu uhvaćen kako igračima nešto objašnjava rukama, odnosno mimikom poput Dr. Strangea iz Marvelovog svemira. Podsjetio je malo i na radnika na aerodromu. Viralne scene iz sve jače turske lige.

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