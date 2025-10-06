Rangers dao otkaz treneru nakon 5 mjeseci, mijenja ga legenda Liverpoola?

Škotski prvoligaš Glasgow Rangers raskinuo je suradnju s trenerom Russellom Martinom nakon samo pet mjeseci.

Remi 1:1 s Falkirkom pokazao se kao kap koja je prelila čašu, a Rangersi su ostali na osmom mjestu nakon što su ove sezone osvojili samo osam bodova iz sedam utakmica u prvenstvu. Imaju samo jednu ligašku pobjedu i već zaostaju 11 bodova za prvim Heartsom, dok za rivalom iz Old Firma, Celticom , zaostaju devet bodova.

U četvrtak u Europskoj ligi u Austriji Sturm iz Graza je bio bolji s 2:1. Glasgowska momčad ove je sezone upisala samo jednu pobjedu, a i ostali su bez mjesta u Ligi prvaka.

“Iako sva prijelazna razdoblja zahtijevaju neko vrijeme, rezultati nisu ispunili očekivanja kluba. Pomoćni glavni trener, Matt Gill, i trener prve momčadi, Mike Williamson, također će otići. Russell i njegovi djelatnici iznimno su naporno radili tijekom cijelog svog boravka u klubu. Zahvaljujemo im na trudu i želimo im sve najbolje u budućnosti”, objavljeno je na službenim stranicama kluba.

U nedjelju su i navijači otvoreno pokazali nezadovoljstvo. Željeli su spriječiti autobus da napusti stadion, a trener je otišao uz pomoć policijske pratnje.

Prema pisanju medija, legenda Liverpoola Steven Gerrard, trenutno trener saudijskog Al-Ettifaqa, mogao bi se vratiti u Rangerse koje je vodio od 2018. do 2021. Osim njega kao kandidati za klupu škotskog kluba spominju se i Derek McInnes, Sean Dyche i Kevin Muscat.