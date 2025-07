Radeljić komentirao šuškanja o Dinamu: ‘Spominje se svašta, bilo je nekih kombinacija…’

Podijeli :

Nakon sjajne sezone u dresu Rijeke, gdje je bio ključna figura momčadi u osvajanju dvostruke krune, interesa za stopera ne nedostaje.

Stjepan Radeljić (27) u sezoni 2024./25. odigrao je 37 utakmica za Rijeku, postigao tri gola i upisao jednu asistenciju. Njegove igre donijele su mu mjesto i u idealnoj momčadi HNL-a. Šuška se da ga želi i zagrebački Dinamo, a on je u intervjuu za Novi list otkrio kako vidi svoju budućnost.

“Kako mi može smetati to što sam igrač Rijeke, koji može – ostati u Rijeci?! Normalno da mi ne smeta nego sam ponosan i ne razmišljam ni o kakvim transferima. Ovo je to doba godine kad se svašta provlači kroz medije, spominju se svakakve glasine. Bilo je nekih kombinacija, ali zna se kako to ide”, rekao je Radeljić pa dodao:

“Prijelazni rok je dug, trajat će još više od dva mjeseca. Meni je u Rijeci prelijepo, a samo ako klub i predsjednik Mišković budu zadovoljni nekom ponudom, onda ćemo se lako dogovoriti. Nema ničijeg sebičnog forsiranja nego zajednički interes. A ja mislim samo i isključivo na Rijeku i europske utakmice. Tko ne vjeruje, vidjet će kad krene sezona. Ili neka pita trenere i suigrače kako treniram i radim.”

