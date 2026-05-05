Prvi put ikad u ligi: Klub smijenio trenera dvaput u istoj sezoni

Seskimphoto via Guliver

Genclerbirligi odlučio je ponovno smijeniti s mjesta trenera Volkana Demirela.

Nekadašnji reprezentativni vratar i “jedinica” Fenerbahčea doživio je pravi raritet. Smijenjen je već drugi put od strane Genclerbirligija i to, paradoksalno, u ovoj istoj sezoni.

U prvom mandatu, koji je trajao od listopada do prosinca 2025. godine, vodio je momčad u šest utakmica. Ostvario je učinak od tri remija i isto toliko poraza.

Potom se vratio u ovoj kalendarskoj godini. Vodio je momčad u devet utakmica i ostvario učinak od tek dvije pobjede, jednog remija i čak šest poraza.

Time je Demirel ušao u povijest turske Superlige postavši prvi trener koji je u dva navrata vodio momčad bez da je s njom započeo sezonu, a da je drugi put smijenjen prije kraja natjecateljske sezone.