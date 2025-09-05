Prisilna promjena u sastavu Vatrenih: Majer ispao zbog zdravstvenih problema, mijenja ga Baturina

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja svoj kvalifikacijski put prema SP-u 2026. godine. Vatreni gostuju kod Farskih otoka u Tórshavnu (20.45), gdje će tražiti i treću pobjedu nakon slavlja protiv Gibraltara (7:0) i Češke (5:1) u dosadašnjem dijelu kvalifikacija.

Ovo je bio objavljeni sastav Hrvatske, no zbog problema kod Lovre Majera u sastav je upao Martin Baturina.

Livaković – Jakić, Pongračić, Ćaleta-Car, Sosa – Mar. Pašalić, P. Sučić – Majer, Kramarić, Fruk – Budimir.

Tako će Hrvatska protiv Farskih otoka igrati bez pravog krila. Na desnoj strani trebao bi biti Baturina koji je nedavno debitirao za Como u Serie A. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klub.

Konačni sastav – Livaković – Jakić, Pongračić, Ćaleta-Car, Sosa – Mario Pašalić, P. Sučić – Baturina, Kramarić, Fruk – Budimir.