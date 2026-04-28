Presudili loši rezultati: Oršićev Pafos smijenio trenera

Ciparski klub u priopćenju se zahvalio španjolskom stručnjaku na radu, istaknuvši njegovu profesionalnost i nekoliko važnih trenutaka iz mandata.

VIDEO / Oršićeva golčina Bayernu u teškom porazu, ‘potop’ Šutalovog Ajaxa, rutinska pobjeda Intera i Sučića VIDEO / Pogledajte kako su Oršić i još jedan bivši dinamovac donijeli bod Pafosu protiv Monaca

Pod njegovim vodstvom Pafos je ostvario veliku europsku pobjedu protiv praške Slavije u Ligi prvaka, a klub je to označio kao jedan od ključnih trenutaka u svojoj povijesti. Celades je također dao priliku mladom igraču iz akademije da debitira u elitnom natjecanju protiv Chelseaja te je momčad doveo do finala Kupa.

Ipak, aktualni prvak Cipra ove sezone potpuno je podbacio. Nalazi se na četvrtom mjestu, čak 19 bodova iza vodeće Omonije, te mu je upitan i plasman u Europu. Forma je posebno zabrinjavajuća jer u posljednjih pet utakmica ima četiri remija i poraz, a na pobjedu u ligi čeka još od sredine ožujka.

Oršić je ove sezone skupio 43 nastupa, od čega 26 u prvenstvu, uz učinak od četiri gola i 14 asistencija. U domaćem prvenstvu zabio je jednom i deset puta asistirao, no u posljednje vrijeme ispao je iz početne postave, upravo u razdoblju kada su rezultati krenuli nizbrdo. Posebno se pamti njegov spektakularan pogodak protiv Bayerna u Ligi prvaka, kada je s dvadesetak metara svladao Manuela Neuera.