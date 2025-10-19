Preminuo Željko Rumbak, nekadašnji golman Varteksa i zaprešićkog Intera

Podijeli :

FOTO: NK Varteks

Nekadašnji hrvatski nogometni golman i trener iz Zagorja, Željko Rumbak, preminuo je u 57. godini života nakon duge i teške bolesti.

Karijeru je započeo u NK Zagorcu iz Krapine, gdje je svojim pouzdanim igrama i hrabrošću stekao reputaciju.

Kasnije je branio i za klubove poput Samobora, zaprešićkog Intera te Varteksa. Nakon završetka igračke karijere, nastavio je kao trener golmana u Interu, Sesvetama i Dinamu II, a bio je i dio stožera hrvatske U17 reprezentacije.

“Počivao u miru Deda Rumbak, zauvijek u srcima svih Varteksovaca. Dragi Renato i cijela obitelji, primite najiskrenije izraze naše sućuti, NK Varteks danas tuguje”, napisao je NK Varteks.