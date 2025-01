Preminuo trener koji je Luku Modrića uveo u seniorski nogomet

Podijeli :

Legendarni nogometni trener Franjo Džidić preminuo je u 87. godini.

Džidić je vodio Zrinjski do prve titule prvaka Bosne i Hercegovine, a poznat je i po tome što je upravo on dao Luki Modriću prvu šansu u seniorskom nogometu. Bilo je to u sezoni 2003./04. kada je Modrić bio na posudbi iz Dinama.

Džidić je kao trener vodio Zrinjski u ukupno tri navrata, na 92 utakmice.

Rodio se u Mostaru 1939. godine, a za Velež je debitirao 1958. godine. Igrao je još za Borac iz Čapljine i Mladost iz Širokog Brijega, u kojem je i završio igračku karijeru i započeo trenersku.

Kao trener vodio je Šibenik, Sombor, Široki Brijeg, Cim, Ljubuški i Redarstvenik, no najveći je trag ostavio u Zrinjskom. Sportski savez Grada Mostara dodijelio mu je nagradu za životno djelo 2009. godine.