Preminuo nekadašnji golman Dragovoljca Anto Jakovljević: On je Dinamu zadao jedini poraz u sezoni

Borac Banja Luka

U 64. godini života preminuo je Anto Jakovljević, nekadašnji vratar Borca iz Banje Luke i Sarajeva, koji je tijekom bogate karijere branio i za Pazinku, Muru, Ljubljanu, Hrvatski dragovoljac te Mladost 127.

Jakovljević je rođen i odrastao u Banjoj Luci, a najveći trag ostavio je u Borcu, za koji je branio od 1981. do 1991. godine. S banjolučkim klubom osvojio je Kup maršala Tita, bila je to ogromna senzacija jer je Borac kao drugoligaš u finalu te 1988. srušio Zvezdu koja je gradila momčad za prvaka Europe, a potom je karijeru nastavio u Sarajevu, gdje je proveo godinu dana, a onda je otišao u HNL.

Ostat će zapamćen i po sjajnim obranama u dresu Mladosti, posebno u pobjedi protiv Dinama na Maksimiru. Momčad iz Suhopolja je 12. listopada 1996. s 3:2 šokirala Dinamo za jedini poraz u prvenstvu te sezone. Dva gola je zabio Luciano Zgrablić, jednog Stjepan Lončarević. Na proljeće u Suhopolju je bilo 1:1. Barićeva Croatia je te sezone u cijelom prvenstvu izgubila samo 9 bodova, čak 5 protiv Mladosti.

Po završetku igračke karijere posvetio se trenerskom radu te vodio niz klubova iz riječkog područja i Gorskog kotara, gdje je bio i voditelj Škole nogometa. Tužnu vijest potvrdio je i njegov matični klub, Borac iz Banje Luke.

“Pamtit će se Tončine obrane u Borčevu dresu na stadionima od Vardara do Triglava, a pamtit će se i da je bio omiljen među svojim suigračima i čovjek koji je živio za nogomet. Anto Jakovljević dao je veliki doprinos svim našim uspjesima osamdesetih godina prošlog stoljeća i za sva vremena čuvat ćemo uspomenu na njega.”

Jakovljević je bio član prve reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je 1993. godine odigrala svoje povijesne utakmice u Genku i Koblenzu.