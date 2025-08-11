Preminuo najbolji japanski strijelac, o njemu je biranim riječima govorio i Pele

Podijeli :

AP Photo via Guliver

Japanski nogomet odao je počast Kunishigeu Kamamotu nakon što je najbolji strijelac u povijesti te zemlje preminuo u ponedjeljak u dobi od 81 godine.

Kamamoto, koji je za Japan postigao nevjerovatnih 75 golova u 76 utakmica, umro je u nedjelju od upale pluća, priopćio je Japanski nogometni savez (JFA).

On je postigao 202 gola u 251 utakmici japanske lige za Yanmar Diesel (kasnije Cerezo Osaka) do umirovljenja 1984. godine, što je rekord svih vremena, priopćila je J-liga.

Rođen u Kyotu, najviše se pamti po svojim izvanrednim podvizima na Olimpijskim igrama 1968. u Meksiku, gdje je bio najbolji strijelac sa sedam golova i predvodio Japan do brončane medalje. Nakon što je za reprezentaciju postigao 75 golova u 76 međunarodnih utakmica, povukao se iz međunarodnog nogometa noseći nacionalni amblem.

“Kamamoto je bio zaista neusporediv napadač”, rekao je predsjednik Japanskog nogometnog saveza Tsuneyasu Miyamoto u izjavi.

Kamamoto je od 1978. živio u trećem najvećem japanskom gradu Osaki, prvo kao trener u Cerezo Osaki, a kasnije u lokalnom rivalu Gamba Osaki. Za potpredsjednika JFA-e imenovan je 1998. godine. Također je radio na japanskoj kandidaturi za domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2002., koje je Japan zajednički organizirao s Južnom Korejom.

Sadašnji japanski izbornik Hajime Moriyasu rekao je da je Kamamoto “tada svima dao tračak nade da se japanski nogomet može natjecati na međunarodnoj sceni”, izvijestio je Kyodo News.

Kazuyoshi Miura, bivši japanski reprezentativac koji još uvijek igra u 58. godini, rekao je da je brazilska legenda Pele opisao Kamamota kao “sjajnog napadača”. Pele je igrao u Kamamotovoj oproštajnoj utakmici.

“Kad sam čuo kralja Pelea kako ga naziva sjajnim napadačem, bio sam istinski ponosan kao Japanac i to se još uvijek sjećam do danas“, rekao je Miura, koji je drugi na japanskoj ljestvici strijelaca svih vremena.