Premierligaš suspendirao igrača jer je slao poruke maloljetnici

xGrahamxHuntx PSI-23351-0030 via Guliver Image

Bournemouth je privremeno udaljio braniča Alejandra "Alexa" Jimeneza iz momčadi zbog istrage o kontroverznim objavama koje su se pojavile na društvenim mrežama. Zbog toga 21-godišnji Španjolac neće biti među kandidatima za nastup u subotnjem susretu Premier lige protiv Fulhama.

Klub se oglasio službenim priopćenjem u kojem potvrđuje da je upoznat sa situacijom.

“AFC Bournemouth je upoznat s objavama koje kruže društvenim mrežama, a tiču se desnog beka Alexa Jimeneza. Klub shvaća ozbiljnost situacije i ona se trenutno istražuje. Zbog toga Alex neće biti u sastavu za sutrašnju utakmicu Premier lige protiv Fulhama, a klub u ovom trenutku neće davati daljnje komentare”, poručili su.

Images of Bournemouth’s Rightback, Alex jimenez, supposedly messaging a 15yr old are currently doing the rounds…😳 pic.twitter.com/oQ9ToULLjS — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) May 8, 2026

Prema navodima koji kruže internetom, Jimenez je pod povećalom zbog navodne komunikacije s 15-godišnjom djevojkom. Na društvenim mrežama pojavile su se navodne poruke u kojima igrač navodno piše kako “voli manje djevojke” te da “nikad nije bio s 15-godišnjakinjom”. Nadležni sada pokušavaju utvrditi autentičnost tih poruka i jesu li doista povezane s Jimenezom.

Mladi Španjolac stigao je u Bournemouth prošlog ljeta iz Milana najprije na posudbu, a engleski klub je u veljači aktivirao otkup njegovog ugovora. Tada je Jimenez potpisao suradnju koja traje do 2031. godine. Tijekom aktualne sezone upisao je 32 nastupa za Bournemouth te zabio jedan pogodak, i to u pobjedi 3:2 protiv Liverpoola.