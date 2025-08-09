West Ham doveo novog vratara iz momčadi koja je ispala iz Premier lige

Podijeli :

AP Photo/Rui Vieira via Guliver

Engleski premierligaš West Ham službeno je objavio dovođenje 25-godišnjeg danskog vratara Madsa Hermansena iz Leicestera.

Hermansen je s londonskim klubom potpisao petogodišnji ugovor, a premda se West Ham nije službeno očitovao o visini odštete, engleski mediji navode da je Danac došao u transferu vrijednom 21 milijun eura.

Newcastle odbio 140 milijuna eura, ništa od najvećeg transfera ljeta?

Hermansen je profesionalnu karijeru počeo u danskom Brondbyju, a 2023. godine je preselio u Leicester. Ovog ljeta je promijenio klub nakon što je Leicester ispao iz Premier lige, ali je i dalje ostao dio engleskog nogometa. U karijeri je Hermansen prošao sve danske reprezentativne uzraste zaključno s U21 momčadi, a među seniorima još uvijek nije debitirao.

Prije danskog vratara ovog je ljeta West Ham doveo Calluma Wilsona, Kylea Walkera-Petersa i El Hadji Malicka Dioufa, dok je od Nice otkupio ugovor od Jean-Claira Todiba.