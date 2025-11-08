Tudor nakon otkaza u Juventusu preuzima klub iz Premier lige?

U sličnom problemu sada se nalazi Wolverhampton, koji je prije šest dana smijenio Vitora Pereiru nakon 11 mjeseci na klupi. Wolvesi su posljednji na ljestvici Premier lige s tek dva osvojena boda u deset kola i hitno traže novog trenera koji bi preokrenuo situaciju.

VIDEO / Tudorov nasljednik u Ligi prvaka debitirao remijem, Vlahović jedini strijelac za Juve

Prema informacijama koje je objavio Matteo Moretto na YouTube kanalu Fabrizija Romana, engleski klub kontaktirao je nekoliko kandidata, među kojima su i Igor Tudor te Thiago Motta, obojica bivši treneri Juventusa.

Tudor bi za Wolverhampton bio financijski povoljnija opcija jer njegov stožer stoji otprilike upola manje od Mottinog, čiji ugovor s Juventusom vrijedi do 2027. godine i donosi mu oko 5,5 milijuna eura godišnje.

Ipak, prema Morettu, ni Tudor ni Motta zasad nisu skloni prihvatiti ponudu. Klub razmatra i druge opcije, poput bivšeg trenera Fiorentine Raffaelea Palladina.