Stasiti Argentinac postaje novi kapetan momčadi Tottenhama

Cristian Romero novi je kapetan Tottenhama te će tako zamijeniti Son Heung-mina, koji je početkom kolovoza prešao u Los Angeles FC, objavio je londonski klub u srijedu, uoči UEFA Superkupa protiv Paris Saint-Germaina.
“Imao sam dobar razgovor s ‘Cutijem’ Romerom i on će biti naš kapetan”, rekao je novi trener Tottenhama Thomas Frank.
Argentinski središnji branič, koji je posljednje dvije godine bio zamjenik kapetana, nasljeđuje južnokorejskog napadača Sona, koji je nakon deset godina u Spursima otišao u Major League Soccer.
Romero je nosio vrpcu u finalu Europske lige u svibnju, prije nego što je Son ušao kao zamjena u drugom poluvremenu. Tottenham je pobijedio Manchester United 1-0, čime je okončano 17-godišnje razdoblje bez trofeja.
Tottenham u srijedu u Udinama u UEFA Superkupu igra s Paris Saint-Germainom, osvajačem Lige prvaka.
