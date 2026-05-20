Salah odlazi iz Liverpoola, ali ipak ostaje u europskom nogometu?

Mohamed Salah na kraju sezone napušta Liverpool nakon devet godina provedenih na Anfieldu.
Iako se dugo nagađalo da će karijeru nastaviti u Saudijskoj Arabiji, sve su glasnije informacije da želi ostati u europskom nogometu. Navodno je još prije dva mjeseca dogovorio sporazumni raskid ugovora pa će klub napustiti kao slobodan igrač.
Najozbiljniji interes pokazao je Fenerbahče, koji ga želi dovesti kao najveće ljetno pojačanje. Turski mediji pišu da je Salah već pristao na početak pregovora te da mu je ponuđen trogodišnji ugovor vrijedan između 12 i 13 milijuna eura po sezoni.
Glavni razlog zbog kojeg odbija Saudijsku Arabiju jest želja da i dalje igra europska natjecanja.
Egipatski napadač stigao je u Liverpool 2017. iz Rome za 42 milijuna eura. U dresu engleskog kluba skupio je 441 nastup te upisao 257 pogodaka i 122 asistencije, čime je postao jedan od najvećih igrača u klupskoj povijesti.
