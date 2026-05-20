Dinamo poslao poruku navijačima pred zadnju utakmicu sezone: ‘Znate kaj je sljedeće, ne?’

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo u subotu od 18.45 sati igra posljednju utakmicu u ovoj sezoni u prvenstvu. Na Maksimir stiže Lokomotiva.

Dinamo će nakon te utakmice proslaviti i duplu krunu, a navijačima su poslali obavijest.

“Znate kaj je sljedeće, ne…? Sve ulaznice za oba dijela sjeverne i zapadne tribine su rasprodane, a to znači samo jedno – na redu je jug!

Dinamo će na južnoj tribini ugostiti mlade talente iz naše škole nogometa, iz Dinamove obitelji i osnovnih škola s kojima smo surađivali kroz ovu šampionsku sezonu. Preostali kapacitet tribine bit će pušten u prodaju za sve navijače sutra u 11 sati po istim cijenama kao i za ostale tribine. Na tickets.gnkdinamo.hr, po cijenama 5 eura za članove i 10 eura za ostale navijače.”

To je tek drugi put u novijoj eri Dinama da se južna tribina otvara za navijače domaćina. Posljednji put to je bilo prije dvije godine, kada se također slavila dupla kruna.