Povremeni Vatreni dobio novog ‘šefa’: Prošle godine proglašen je najboljim trenerom u Francuskoj

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Crystal Palace je koncem sezone 2025./2026. osvojio svoj prvi europski trofej nakon pobjede od 1:0 nad Rayo Vallecanom u finalu Konferencijske lige. Nakon tog susreta službeno je s klupe otišao njihov trener Oliver Glasner pa su se Orlovi morali baciti u potragu za novim trenerskim imenom.

Brojna imena su se spominjala poput Andonija Iraole i Josea Bordalasa, no u posljednjim danima ipak se nametnulo novo lice.

Riječ je o senzaciji francuske Ligue 1 Pierreu Sageu koji je Lens odveo do plasmana u Ligu prvaka i prvog povijesnog naslova u Coupe de Franceu. Takva sezona donijela mu je nagradu za najboljeg trenera u Francuskoj što je posebno veliki uspjeh kad se zna da je na klupi PSG-a jedan od najboljih trenera svijeta Luis Enrique.

Sage je u ponedjeljak za vrijeme Svjetskog prvenstva službeno predstavljen u Crystal Palaceu s kojim je potpisao trogodišnji ugovor.

Za londonski klub igra i hrvatski lijevi bek Borna Sosa koji se nije našao na popisu Zlatka Dalića za Mundijal u Sjevernoj Americi.