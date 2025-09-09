Pao je prvi ovosezonski otkaz u Premier ligi

Nuno Espirito Santo otpušten je u utorak iz Nottingham Foresta nakon što je 21 mjesec proveo kao trener kluba Premier lige.

“Nottingham Forest zahvaljuje Nunu na njegovom doprinosu tijekom vrlo plodnog razdoblja na City Groundu, posebno na njegovoj ulozi tijekom sezone 2024./25., koja će zauvijek ostati urezana u povijest kluba”, navodi se u izjavi objavljenoj ubrzo nakon otkaza.

Nuno postaje prvi trener Premier lige koji je ove sezone izgubio posao, dva tjedna nakon što je priznao da se njegov odnos s vlasnikom kluba Evangelosom Marinakisom pogoršao.

“Naš odnos se promijenio i više nismo tako bliski. Svi u klubu trebali bi biti podrška, ali to nije slučaj”, rekao je.

Ovaj 51-godišnji Portugalac preuzeo je uzde momčadi u prosincu 2023. naslijedivši Stevea Coopera, a uspio ih je spasiti od ispadanja.Prošle sezone, Nottingham Forest je završio na sedmom mjestu u Premier ligi, što je njihov najbolji plasman od sezone 1994./95.

Klub je također uspio zauzeti mjesto koje se inače dodjeljuje Crystal Palaceu u Europskoj ligi, budući da je londonski klub UEFA degradirala u Konferenciju Europske lige zbog pravila višestrukog vlasništva.

Nottingham Forest trenutno zauzima 10. mjesto u Premier ligi nakon tri utakmice, a u Nunovoj posljednjoj utakmici kao trenera izgubio je od West Hama s 3-0.

Prema britanskim medijima, započeli su razgovori o brzom imenovanju nasljednika. Bivši trener Tottenham Hotspura Ange Postecoglou je među kandidatima.