Nottingham i Man. City odigrali su poluvrijeme koje se Građanima nije dogodilo preko tri godine

Manchester City i Nottingham Forest odigrali su 0:0 nakon prvog poluvremena u 18. kolu Premier lige i bilo je to poluvrijeme - za povijest.
Možda još malo usporeni nakon božićnih praznika, nogometaši Nottinghama i Manchester Cityja odradili su poluvrijeme bez udarca u okvir. Nula Nottingham, nula Man. City.
Uz to, uz zanemariv xG – Nottingham 0.4, Manchester 0.33. Dakle, poluvrijeme za zaborav.
A Englezi su na X-u (bivši Twitter) izvukli podatak da je ovo prva utakmica Manchester Cityja u Premier ligi bez udarca u okvir s bilo koje strane još od rujna 2022. kada su igrali protiv Aston Ville.
Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol za City igra od prve minute.
