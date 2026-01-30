Mladi Norvežanin napustio City, ali ostao u Premier ligi

Podijeli :

xEibner-Pressefoto MarcelxvonxFehrnx via Guliver

Oscar Bobb, 22-godišnji nogometaš Manchester Cityja, napustio je Etihad te će karijeru nastaviti u Fulhamu s kojim je potpisao ugovor na pet i pol godina.

Tijekom zimskog prijelaznog roka postojala je velika mogućnost da Bobb ode u dortmundsku Borussiju, u sastav kojeg vodi hrvatski strateg Niko Kovač, ali je norveški reprezentativac ostao u Premier ligi te je odselio prema Londonu gdje će odsad igrati za Fulham.

Ukupno je Fulham za ovaj transfer platio blizu 35 milijuna eura.

Kao mladi igrač Bobb je boravio u nogometnim školama norveških klubova Lyn i Valerenga, a u Manchester City je došao 2019. te je od 2023. član prve momčadi. Za norvešku reprezentaciju Bobb je dosad skupio 16 nastupa te je postigao dva pogotka.

Njegova nova momčad Fulham je trenutačno sedma na ljestvici engleske Premier lige.