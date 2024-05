Mauricio Pochettino više nije trener Chelseaja!

Podijeli :

Colas Buera / PRESSINPHOTO viia Guliver

Jedna sezona, 51 utakmica, 27 pobjeda, deset remija, 14 poraza, šesto mjesto u ligi, polufinale FA kupa, finale Liga kupa, plasman u kvalifikacije za Konferencijsku ligu i - sporazumni prekid suradnje.

Samo dva dana nakon završetka sezone engleske Premier lige koju su završili na šestom mjestu, nogometaši Chelseaja su ostali bez trenera. Prema pisanju britanskog Telegrapha, klub iz Londona i Mauricio Pochettino su međusobnim dogovorom odlučili kako je vrijeme za rastanak.

Pochettino je uz to šesto mjesto, momčad vodio do polufinala FA Cupa u kojem je bolji bio Manchester City s 1:0 kao i do finala Carabao kupa u kojem su poraženi od Liverpoola također s minimalnih 1:0.

Među imenima koja će vjerojatno biti razmatrana kao njegovi nasljednici navode se Sebastian Hoeness iz Stuttgarta, Michel iz Girone, Kieran McKenna iz Ipswich Towna i Enzo Maresca iz Leicester Cityja.