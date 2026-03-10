Jakirovićev Hull srušio klub slavnog glumca i približio se play-offu za Premier ligu

Podijeli :

xAndyxSumnerx via Guliver

Hull City je u 37. kolu Championshipa pobijedio Wrexham u gostima 2:1 i napravio važan korak prema plasmanu u play-off za ulazak u Premier ligu.

Momčad Sergeja Jakirovića povela je u 40. minuti pogotkom Joea Gelhardta, koji je samo četiri minute kasnije promašio jedanaesterac. Prednost gostiju povećao je Lewis Koumas u 63. minuti, dok je Nathan Broadhead u 76. smanjio na 2:1. Domaćini su do kraja tražili izjednačenje, ali je obrana Hulla predvođena Ivorom Pandurom na vratima izdržala pritisak.

Ovom pobjedom peti Hull je stigao do 63 boda i sada ima devet bodova više od sedmoplasiranog Derbyja te deset više od Southamptona, koji ima dvije utakmice manje. Podsjetimo, prve dvije momčadi Championshipa izravno ulaze u Premier ligu, dok se ekipe od trećeg do šestog mjesta bore za još jedno mjesto kroz play-off.

Susret je s tribina pratio i hollywoodski glumac te suvlasnik Wrexhama Ryan Reynolds, koji sigurno nije bio zadovoljan konačnim rezultatom.