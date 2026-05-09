Jakirović prokomentirao skandal u borbi za Premier ligu: ‘Hoće li igrati s 14 igrača? Nevjerojatno’

Sve je krenulo nakon pritužbe Middlesbrougha, koji tvrdi da je član stručnog stožera Southamptona snimao njihov zatvoreni trening uoči polufinala doigravanja za Premier ligu. EFL je potvrdio da će slučaj istražiti neovisno disciplinsko povjerenstvo, dok je Southampton poručio da će surađivati u istrazi.

Jakirović: Imali smo najbolju priliku na utakmici, a kod poništenog gola Millwalla postojao je jasan prekršaj Jakirovićev Hull remizirao u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja za Premier ligu

Jakirović, koji je s Hullom odigrao 0:0 protiv Millwalla u prvom polufinalnom susretu, nije skrivao čuđenje cijelom situacijom.

“Čemu uopće špijuniranje? Pa već smo igrali s njima”, rekao je Jakirović. “Znam sve o njima. Čime nas Middlesbrough može iznenaditi? Hoće li igrati s 14 igrača? Što? Nevjerojatno. Stvarno?”

Situaciju je komentirao i trener Millwalla Alex Neil.

“Komentirao bih da se netko iz Hulla skrivao na drvetu i snimao naš trening. Tko zna, možda ga samo još nisam uočio! To se nas ne tiče, pa ne bih ulazio u tu raspravu”, rekao je.