City želi dovesti zvijezdu Reala, evo koliko Madriđani traže za njega

Manchester City ozbiljno razmatra dovođenje Rodryga iz Real Madrida, javlja Fabrizio Romano.
Pep Guardiola visoko cijeni brazilskog napadača, a prostor u momčadi otvorio bi se odlaskom Jacka Grealisha na posudbu u Everton (uz opciju otkupa za 55 milijuna eura) te mogućim transferom Savinha u Tottenham za više od 50 milijuna eura.
🚨🔵 Manchester City are considering move for Rodrygo after imminent exits.
Grealish gone, McAtee and Savinho can leave… and #MCFC see Rodrygo as dream target, Guardiola big fan.
Real Madrid will let him leave if player wants – asking around €100m.
🎥 https://t.co/tXq2QCVE8s pic.twitter.com/x2YScL0ehH
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025
Real bi Rodryga pustio za oko 100 milijuna eura, a uz City interes pokazuju i Arsenal te Liverpool.
Dolaskom Kyliana Mbappéa Brazilac je pao u drugi plan iza njega i Viniciusa Jr., a situacija se nije popravila ni pod Xabijem Alonsom.
Rodrygo je stigao iz Santosa 2019. za 45 milijuna eura te je u 270 nastupa zabio 68 golova i upisao 51 asistenciju.
Prema Transfermarktu vrijedi 90 milijuna eura.
